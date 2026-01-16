В СК раскрыли неожиданную деталь взрыва в Сыктывкаре СК: в Сыктывкаре преподаватель привел в действие учебно-имитационную гранату

В сыктывкарском центре МВД преподаватель привел в действие учебно-иммитационную гранату, сообщили в Telegram-канале регионально следственного комитета. По версии следствия, затем в помещении вспыхнул пожар.

В ходе расследования получены данные о превышении должностных полномочий одним из преподавателей учреждения, который <…> привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате произошел хлопок и последующее возгорание находившихся в помещении легковоспламеняющихся предметов, — уточнили в органах.

В отношении преподавателя возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. По информации СК, органы опрашивают свидетелей, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее стало известно о взрыве в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре во время учебных занятий. По словам представителей региональных властей, причиной инцидента стала детонация светошумовой гранаты.

Позже в пресс-службе Министерства внутренних дел по Республике Коми заявили о начале проверки по факту взрыва в учебном центре. Там уточнили, что во время занятий в помещении прозвучал хлопок, после чего возник пожар на кровле, который был быстро локализован.