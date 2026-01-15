В Сыктывкаре начали проверку после мощного взрыва в учебном центре МВД

Полиция организовала проверку по факту мощного взрыва в учебном центре МВД в Сыктывкаре, заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел по Республике Коми. Там уточнили, что во время занятий с личным составом в здании прозвучал хлопок, а затем загорелась крыша, пламя удалось быстро локализовать.

Во время проведения учебных занятий <...> произошло возгорание крыши, которое принятыми мерами было локализовано. Проводится комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельство произошедшего, — отметили в ведомстве.

Взрыв произошел в Эжвинском районе на севере города, на улице Менделеева. По одной из версий, это случилось в ходе строительных работ, по другой — на месте происшествия взорвалась светошумовая граната. Эвакуированы около 200 человек. По предварительной информации, девять человек пострадали, двое находятся в реанимации.

