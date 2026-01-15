Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 14:46

В Сыктывкаре начали проверку после мощного взрыва в учебном центре МВД

МЧС России МЧС России Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Полиция организовала проверку по факту мощного взрыва в учебном центре МВД в Сыктывкаре, заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел по Республике Коми. Там уточнили, что во время занятий с личным составом в здании прозвучал хлопок, а затем загорелась крыша, пламя удалось быстро локализовать.

Во время проведения учебных занятий <...> произошло возгорание крыши, которое принятыми мерами было локализовано. Проводится комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельство произошедшего, — отметили в ведомстве.

Взрыв произошел в Эжвинском районе на севере города, на улице Менделеева. По одной из версий, это случилось в ходе строительных работ, по другой — на месте происшествия взорвалась светошумовая граната. Эвакуированы около 200 человек. По предварительной информации, девять человек пострадали, двое находятся в реанимации.

Ранее сообщалось, что взрыв газа полностью уничтожил частный жилой дом в Уссурийске. Площадь пожара составила около двух квадратных метров. Сотрудники МЧС вытащили из-под завалов пострадавших мужчину и двух женщин, одну из них спасти не удалось.

Сыктывкар
Коми
пожары
МВД
