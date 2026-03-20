Стало известно об иске к Собчак на 166 тыс. рублей за потоп

20 марта 2026 в 09:41

«Известия»: с Ксении Собчак хотят взыскать свыше 166 тыс. рублей за потоп

Ксения Собчак Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Газета «Известия» со ссылкой на источник сообщает, что страховая компания просит суд в Москве взыскать с телеведущей Ксении Собчак свыше 166 тыс. рублей за затопление квартиры соседей. По информации издания, также в иске фигурирует ответчик по фамилии Соколов.

Как пишут «Известия», страховщики требуют возместить выплаченную клиенту компенсацию в порядке суброгации. По сведениям источника, сумма исковых требований, предъявленных к Собчак и Соколову, составляет 166 210 рублей. Собеседник издания уточнил, что средства будут взыскиваться с ответчиков солидарно.

Ранее актриса Юлия Снигирь заявила, что ее квартиру в Москве затопило из-за невывезенного снега. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она отметила, что уже четвертые сутки вынуждена обходиться без электричества — включать свет нельзя из-за стекающей по стенам воды.

До этого сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья расплакалась, из-за того что в ее московской квартире ночью прорвало трубу. В результате пострадали сразу несколько этажей. Блогерша рассказала, что теперь ей предстоит компенсировать соседям материальный ущерб.

