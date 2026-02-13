Зимняя Олимпиада — 2026
«Я виновата»: сестра Фриске разрыдалась из-за кошмарного инцидента

Наталья Фриске расплакалась из-за прорыва трубы в ее московской квартире

Наталья Фриске Наталья Фриске Фото: Соцсети
Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья расплакалась из-за того, что в ее московской квартире ночью прорвало трубу. В результате пострадали сразу несколько этажей. В своем Telegram-канале блогерша рассказала, что теперь ей предстоит компенсировать соседям материальный ущерб.

Я только перестала плакать, перестала нервничать. Мне позвонил утром папа и сказал, что у меня в квартире ночью прорвало трубу, и я затопила восемь или девять этажей вниз. <…> Я виновата во всей этой аварии, — подчеркнула Наталья.

Ситуация осложняется тем, что сейчас Фриске находится не в России. Вместе с дочерью она улетела на отдых во Вьетнам и теперь срочно пытается вернуться в Москву. По словам инфлюенсера, прямые авиабилеты стоят по 100 тыс. рублей. При этом последствия аварии уже начали устранять: родители отправились в квартиру, чтобы помочь с уборкой, а в доме временно отключили отопление.

Ранее сообщалось, что в пятиэтажном доме в Феодосии уже почти три месяца происходят возгорания газовых труб. Жильцы опасаются оставаться в квартирах и регулярно обращаются в экстренные службы. Они пожаловались, что им не помогают решать проблему, а советуют пить успокоительные.

