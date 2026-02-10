Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 11:37

Жильцам дома с горящими газовыми трубами посоветовали пить успокоительные

В Феодосии жители пятиэтажки почти три месяца живут с горящей газовой трубой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В пятиэтажном доме в Феодосии уже почти три месяца происходят возгорания газовых труб, пишет Telegram-канал «Mash на волне». Жильцы опасаются оставаться в квартирах и регулярно обращаются в экстренные службы. Они пожаловались, что им не помогают решать проблему, а советуют пить успокоительные.

Как пишет канал, проблемы начались в ноябре после возгорания электрощита. Его заменили, однако ситуация не изменилась: с тех пор газовая труба периодически вспыхивает как на фасаде здания, так и внутри дома. Сначала возгорания происходили на четвертом этаже, затем затронули другие квартиры. Специалисты осматривали коммуникации, но причину неисправности установить не смогли. За это время жильцы шесть раз вызывали МЧС, поскольку другие службы не реагируют на обращения.

В половине здания подачу газа уже ограничили. Инженер управляющей компании заявил, что причиной могли стать действия самих жильцов: по его словам, в доме отсутствует заземление, а один из электропроводов соприкасается с газовой трубой из-за неправильного подключения бытовой техники и кондиционера.

Ранее мэр Евгений Юмашев сообщил, что никто из жителей города Бодайбо в Иркутской области не захотел помочь землякам, оставшимся без отопления из-за крупной коммунальной аварии в городе. По его словам, некоторые арендодатели, наоборот, резко подняли цены.

