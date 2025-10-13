Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 10:30

Стало известно о последствиях ночного ЧП в Феодосии

ЧП на нефтебазе в Феодосии привело к задержкам поездов в Крыму

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Задержка пассажирских поездов наблюдаются в связи с ЧП в Феодосии, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры. По данным главы Крыма Сергея Аксенова, в ночь на 13 октября объект атаковал дрон ВСУ.

Задерживаются поезда из-за происшествия в городе Феодосии Республики Крым. Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будут приняты меры реагирования, — сказано в сообщении.

В результате атаки на нефтебазу начался пожар. На месте работают экстренные службы, никто не пострадал.

Ранее стало известно, что минувшей ночью силы ПВО ликвидировали над регионами России 103 украинских беспилотника. Больше всего атак пришлось на Крым — было сбито 40 БПЛА, также ВСУ пытались нанести урон Астраханской области — речь идет о 26 уничтоженных беспилотных летательных аппаратах.

До этого в Сети появилось видео, как выглядит ТЦ «Сигма» в Донецке после удара ВСУ и последующего пожара. На опубликованных кадрах можно увидеть обугленные конструкции здания и сохранившуюся вывеску с названием комплекса. Уточнялось, что гипермаркет полностью сгорел.

Крым
Феодосия
происшествия
атаки ВСУ
