Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 13:42

Отдыхавшие в разных компаниях мужчины устроили пальбу в ночном клубе

Во Владимирской области арестовали устроивших стрельбу в ночном клубе мужчин

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Двое мужчин устроили стрельбу в ночном клубе в городе Киржаче Владимирской области, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. По информации ведомства, фигуранты отдыхали в разных компаниях, между которыми произошел конфликт.

В ночь на 2 января обвиняемые отдыхали в одном из ночных клубов города Киржача в разных компаниях, между которыми произошел конфликт, переросший в драку. Мужчины применили, предположительно, травматическое оружие, произведя несколько выстрелов, — отметили в прокуратуре.

В результате был ранен один из дебоширов, а также еще трое отдыхающих в клубе. После этого нападавшие скрылись, но вскоре были задержаны сотрудниками полиции. Обоим предъявлено обвинение по уголовной статье о хулиганстве. Киржачский районный суд избрал в отношении мужчин меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее группа нетрезвых мужчин устроила массовую драку в подъезде казанской многоэтажки. Одним из участников потасовки стал житель дома, который вез коляску с младенцем. Сначала агрессивно настроенные молодые люди выясняли отношения с девушкой, а затем переключились на нового «противника».

стрельба
происшествия
клубы
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как США могут захватить Гренландию без единого выстрела
Королева ленивых ужинов: пастушья запеканка — быстро, сытно и вкусно
В МИД заявили о «хищных замыслах» Британии после захвата «Маринеры»
«Сомнений быть не могло»: МИД ответил на слова Вэнса о фальшивой «Маринере»
«Абсурдные предлоги»: в МИД РФ отреагировали на суд над экипажем «Маринеры»
В России послали США сигнал после «безответственного примера» с «Маринерой»
«Немедленно»: Вашингтон призвали прекратить произвол в отношении «Маринеры»
Ученые предупредили об опасности инъекций для похудения
«Незаконная акция»: в МИД жестко прошлись по США из-за захвата танкера
Воспитатель детского сада разбилась в страшной аварии под Сургутом
Стало известно о крупной поставке британского оружия на Украину
В Карелии завели уголовное дело после страшного инцидента с туристами
Учительница музыки совратила школьника
Бывший муж Ксении Раппопорт оказался среди номинантов премии Actor Awards
Сирийская армия начала масштабную операцию против террористов в Алеппо
Закончившийся двумя смертями полет вертолета привлек внимание Следкома
В Турции дали одно обещание по поводу Конвенции Монтре о проливах
Трамп уклонился от ответа на вопрос о военных США в Венесуэле
ДТП с электробусом парализовало движение трамваев в Москве
Политолог ответил, говорят ли действия США об объявлении войны России
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.