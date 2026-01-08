Отдыхавшие в разных компаниях мужчины устроили пальбу в ночном клубе Во Владимирской области арестовали устроивших стрельбу в ночном клубе мужчин

Двое мужчин устроили стрельбу в ночном клубе в городе Киржаче Владимирской области, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. По информации ведомства, фигуранты отдыхали в разных компаниях, между которыми произошел конфликт.

В ночь на 2 января обвиняемые отдыхали в одном из ночных клубов города Киржача в разных компаниях, между которыми произошел конфликт, переросший в драку. Мужчины применили, предположительно, травматическое оружие, произведя несколько выстрелов, — отметили в прокуратуре.

В результате был ранен один из дебоширов, а также еще трое отдыхающих в клубе. После этого нападавшие скрылись, но вскоре были задержаны сотрудниками полиции. Обоим предъявлено обвинение по уголовной статье о хулиганстве. Киржачский районный суд избрал в отношении мужчин меру пресечения в виде заключения под стражу.

