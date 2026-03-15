ЕС опубликовал имена двух россиян, исключенных из санкций

ЕС исключил из антироссийских санкций дочь президента «Транснефти» Майю Токареву и нидерландского бизнесмена Нильса Трооста, говорится в «Официальном журнале» ЕС. В материале указано, что 13 июля 2025 года Токарева подала иск против Совета ЕС за то, что на тот момент с нее не были сняты санкции Европейского союза.

Удаляются записи, касающиеся следующих фигурантов: 1201: Майя Николаевна Болотова (урожденная Токарева); 1870: Нильс Троост, — сообщается в документе.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что Евросоюз не станет смягчать санкции в отношении России из-за своих негативных настроений по отношению к стране. При этом, по его словам, Европа сама страдает от ограничений, введенных против РФ.

До этого выяснилось, что решение американской администрации ослабить санкции на российскую нефть может усилить разногласия между Европой и США. По информации западных журналистов, в ЕС с осторожностью отнеслись к решению Вашингтона начать операцию против Ирана, что привело к негативным последствиям для рынка энергоносителей.