Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 14 апреля 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

«Лозовая, Харьковская область. Нанесен прицельный удар по локомотивному депо „Лозовая“, ключевому объекту обслуживания тягового подвижного состава. Основное поражение зафиксировано в колесно-токарном цехе, где уничтожены тяжелые колесотокарные станки типа КЖ20/UBB112, применяемые для обработки бандажей колесных пар. Выгорели электроприводы, системы ЧПУ, гидравлические станции, узлы подачи и измерительные комплексы контроля профиля. Параллельно разрушены стенды дефектации буксовых узлов, оборудование балансировки и установки прессовой посадки колесных пар. Отдельно выведена из строя передвижная котельная установка типа ПАКУ-1,6, обеспечивавшая тепловой режим депо, а также разрушены щиты электроснабжения, кабельные трассы и распределительные шкафы», — пишет «Донбасский партизан».

Также, по словам автора канала, удар был нанесен по территории Купянского районного подразделения полиции, где размещалась автотранспортная база ВСУ.

ВС РФ в зоне СВО

«Уничтожены гаражные боксы, выгорели инженерные сети, разрушены ворота и кровельные конструкции. Полностью уничтожен служебный автопарк, включая внедорожники Renault Duster, используемые как мобильные платформы для оперативных групп», — добавил источник.

«Северный ветер» передает, что на Харьковском направлении ВС РФ продолжают вести ожесточенные бои, отодвигая ВСУ от государственной границы.

«Наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Рубежного, Терновой, Колодезного, Великого Бурлука, Малиновки и Веселого. На Липцевском направлении без существенных изменений. Артиллеристы и операторы БПЛА „северян“ наносили удары по ранее вскрытым целям противника. На Волчанском направлении штурмовые группы продвинулись на шести участках до 300 метров. Ожесточенные стрелковые бои продолжаются в Волчанских Хуторах и окрестностях населенного пункта, а также вблизи государственной границы на рубеже Зыбино — Волоховка — Охримовка. Украинские волонтеры сообщают, что для нанесения ударов по нашей территории в Харьковскую область были переброшены подразделения 428-го отдельного батальона, которые уже понесли потери в живой силе. На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы продвинулись на трех участках до 500 метров», — добавили авторы канала.

Военный эксперт Геннадий Алехин рассказал, что ВСУ использовали пасхальное перемирие и перебрасывали дополнительные силы под Купянск, Волчанск и на линию Золочев — Слатино — Казачья Лопань — Русская Лозовая.

«Погода стоит устойчивая. Боевые действия практически на всех участках фронта в Харьковской области возобновились. С одной стороны идут позиционные бои, нет основательных прорывных действий с нашей стороны. Волчанские Хутора, под Чугуевом, населенные пункты Верхняя Писаревка, Малиновка, Графская, населенные пункты на границе Харьковской и Белгородской областей, которые уже освобождены, — здесь идет тщательная зачистка. Выравнивается линия фронта, укрепляются плацдармы на Липцевском, Волчанском и Золочевском направлениях в Харьковской области. Укрепление плацдармов, ротация, своевременный подвоз боеприпасов, техники, материальных средств свидетельствует о том, что стоит ожидать в ближайшем будущем решительных наступательных действий со стороны группировок российской армии „Запад“ и „Север“», — отметил аналитик.

ВС РФ в зоне СВО

По словам Алехина, харьковчане отмечали Пасху, несмотря на все гонения, но в православных церквях Харькова наблюдалась странная картина: «какие-то сектанты маршировали в храмах, на улицах и площадях города, что-то выкрикивая».

«Все это под видом якобы Пасхи, что привело в изумление мирных жителей города. Также в Харькове возобновилось криминальное движение: идет отжим пустующего элитного жилья, используются всевозможные теневые схемы по перепродаже квартир, а также мелких, средних предприятий города и офисных учреждений. Криминал активно сотрудничает с коррумпированными структурами в мэрии и областной Харьковской администрации. В городе продолжается отлов мужчин в возрасте от 45 до 60 лет, а вот молодежь 18–30 лет тэцэкашники не забирают. Там своя схема: молодые парни призывного возраста отправляются в учебные лагеря на Западной Украине, в Польше, Румынии, где проходят основательную полугодичную подготовку сержантов и офицеров младшего звена», — добавил военный эксперт.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

