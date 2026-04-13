Погода в Москве во вторник, 14 апреля: ждать ли ураганного ветра и ливней

В Москве и Московской области завтра, 14 апреля, в течение суток ожидаются осадки в виде дождя и порывы ветра до 15 м/с, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на вторник?

Какая погода будет в Москве 14 апреля

В Москве завтра, 14 апреля, днем воздух прогреется до +12 градусов.

«Во вторник, 14 апреля, будет облачная погода. Ночью преимущественно без осадков. Температура в Москве ночью — от +2 до +4 градусов, в центре — от +5 до +7 градусов, по области — от 0 до +5 градусов. Ветер северный 5–10 м/с. Днем облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Температура днем в Москве — от +10 до +12 градусов, по области — от +9 до +14 градусов. Ветер северо-восточный 5–10 м/с, местами с порывами до 15 м/с», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в начале недели в российской столице будет стоять обычное апрельское тепло.

«В течение недели жителей Центральной России ждет обычное апрельское тепло, во вторник, среду и субботу пройдут скоротечные дожди. По ночам — от +2 до +7 градусов, днем — от +13 до +18 градусов, при осадках будет около +9–14 градусов. В пятницу — магнитная буря», — рассказал синоптик.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 14 апреля

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 апреля в Санкт-Петербурге воздух прогреется до +15 градусов.

«14 апреля будет переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, северо-восточный слабый. Температура днем — от +13 до +15 градусов. Температура воздуха ночью — от 0 до +2 градусов. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем понижаться», — говорится в прогнозе.

По данным метеоцентров, во вторник, 14 апреля, в Северной столице днем ожидается от +11 до +14 градусов, ночью столбики термометров будут опускаться до +5 градусов. Сильных осадков в течение суток не ожидается. Прогнозируется облачная погода. Влажность воздуха ожидается около 70%. Атмосферное давление будет понижаться. Ветер слабый северных направлений.

