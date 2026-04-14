ВСУ оказались в огневом мешке: успехи ВС РФ к утру 14 апреля

Подразделения войск беспилотных систем Центральной группировки войск уничтожили легковые автомобили и десятки ударных и разведывательных дронов ВСУ на Добропольском направлении, сообщили в Минобороны России. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 14 апреля?

«Центр» уничтожил десятки БПЛА и технику ВСУ

«Расчеты ударных FPV-дронов войск беспилотных систем группировки войск „Центр“ уничтожили живую силу и легковые автомобили формирований ВСУ на Добропольском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, также на Добропольском направлении расчеты войск беспилотных систем в составе 132-й гвардейской бригады группировки войск «Центр» уничтожили десятки украинских БПЛА. Специалисты войск беспилотных систем в ходе выполнения боевых задач по нарушению логистики противника выявляют и уничтожают вражеские цели не только на линии боевого соприкосновения, но и в тыловых районах.

ВС РФ выдавливают ВСУ из Озерного

ВС РФ, наступая на юго-востоке от Озерного в ДНР, обходят населенный пункт вдоль реки Северский Донец и выдавливают таким образом Вооруженные силы Украины из села, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Нашим военнослужащим пока опасно заходить полноценно в Озерное, но мы продвигаемся, обходим данный населенный пункт. Прежде всего юго-восточнее от Озерного есть за последнее время продвижение вдоль Северского Донца. Следовательно, продвигаясь дальше таким же образом, мы выдавливаем украинских боевиков на противоположный берег реки и вынуждаем их покинуть данный населенный пункт», — сказал он.

Минобороны отчиталось об «улове» БПЛА ВСУ над регионами России

Силы ПВО за шесть часов сбили 23 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что все они были самолетного типа.

«13 апреля в период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской и Курской областей», — сообщили в военном ведомстве.

ВСУ в Белицком ДНР оказались в огневом мешке

Украинская группировка в Белицком ДНР оказалась в огневом мешке, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. При этом, как указал источник, ВСУ на юге города находятся под наиболее интенсивными ударами.

«Противник в Белицком находится в плотном огневом мешке. Удары по ВСУ на этом участке фронта наносятся с северной, южной и восточной частей», — сообщили в силовых структурах.

