«Венгр» свалил Орбана: что означает победа Мадьяра для Европы и России

Партия «Фидес» во главе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном проиграла выборы. Теперь страну возглавит Петер Мадьяр, известный своими проевропейскими взглядами. Эксперты уверены, что в ближайшее время резких изменений в политике Будапешта в отношении как России, так и Украины ожидать не стоит. Кто такой Петер Мадьяр, как он будет строить внешнюю политику Венгрии, почему его выбрали и чего от него ждут — в материале NEWS.ru.

Почему Орбан проиграл выборы

Венгерская оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром победила на парламентских выборах в Венгрии. Виктор Орбан уже признал поражение, назвав предварительные результаты «болезненными, понятными, хотя и не окончательными».

После подсчета 95,63% голосов выяснилось, что «Тиса» взяла 137 мест из 199 в национальном парламенте, «Фидес» Орбана — 55 мест, у крайне правой «Нашей Родины» — семь мест. Явка на выборах составила 79,51%, или 5,9 млн человек — рекордный показатель в истории Венгрии.

Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что поражение «Фидес» на выборах было вызвано желанием венгров решить давние внутренние проблемы страны.

По словам политолога Антония Киша, для понимания политических процессов в Венгрии нужно учитывать, что в этой стране национальные интересы стоят в абсолютном приоритете.

«Венгрия — это, пожалуй, единственное оставшееся моноэтническое государство в Европе. И основные политические силы там, представленные и Орбаном, и Мадьяром, строили свои кампании именно на том, как эти национальные интересы они будут продвигать и защищать. Россия, Украина, США — все это вещи для венгров второстепенные. Венгрия и венгры превыше всего», — подчеркнул он в беседе с NEWS.ru.

Виктор Орбан во время пресс-подхода после голосования на парламентских выборах на одном из участков в Будапеште Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Орбан и «Фидес» проиграли в силу внутренних причин, а именно «кумовства» и связанной с ним коррупции, уровень которых постепенно рос и в государстве, и в правящей партии, пояснил Киш.

«В венгерском обществе считается, что партия Орбана немножко превратилась в „Партию регионов“ Януковича. Мадьяр вышел с идеей, что с коррупцией надо бороться и теснее взаимодействовать с европейской прокуратурой и судом, с которыми Орбан особо не сотрудничал. Отсюда и призывы Мадьяра, чтобы не только Орбан, но и президент Венгрии Тамаш Шуйок оставил свой пост. Это декларация кадровых чисток и повсеместной борьбы с кумовством на самом высоком уровне», — подчеркнул политолог.

После победы Мадьяра Европа подчинит Венгрию?

Мадьяра не стоит однозначно изображать как идейного противника всех начинаний Орбана, отметил политолог Виктор Сухотин.

«Петер Мадьяр теснейшим образом вплетен в нынешние политические элиты Венгрии. Он больше 20 лет был членом „Фидес“ и ушел оттуда после коррупционного скандала в 2024 году. Его двоюродный дед Ференц Мадл был президентом Венгрии в 2000–2005 годах. Родной дед Эреш Пал — судья Верховного суда Венгрии — вел программу „Юридические дела“ на венгерском ТВ, аналог советской „Человек и закон“. Бывшая жена Юдит Варга, с которой он развелся в 2023 году, — министр юстиции в правительстве Орбана. Идеологические расхождения между „Тисой“ и „Фидес“ не столь кардинальны. И те, и другие — „правые“. Просто „Фидес“ — это правые консерваторы и евроскептики, а „Тиса“ — это правоцентристы, заточенные на сближение с европейскими структурами», — рассказал в беседе с NEWS.ru Сухотин.

По мнению главного редактора сайта «История отечественных спецслужб и правоохранительных органов» Валентина Мзареулова, внешнее давление также сыграло немалую роль в победе оппозиции в Венгрии.

Сторонники победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» (Tisza) празднуют победу на митинге в Будапеште Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

«Помимо внутренних проблем, которые, очевидно, накопились в венгерском государстве и обществе, стоит напомнить, что вокруг Венгрии организовался „треугольник заклятых друзей“: Россия, США и, собственно, Европа. Против Орбана шла колоссальная пропагандистская атака. Дружба с Трампом тоже дала свои печальные плоды в контексте актуальной политики США на Ближнем Востоке. Но если для США Будапешт не представляет особого стратегического интереса, то для Брюсселя Орбан и Венгрия оставались центром инакомыслия в Европе, который нужно было как-то нивелировать. Поэтому сил в это было вложено очень много», — заявил он в разговоре с NEWS.ru.

Получит ли теперь Украина поддержку от Венгрии

Политика Венгрии в отношении России и Украины при Мадьяре если и изменится, то далеко не сразу, поскольку ряду решений Брюсселя будет сопротивляться и новый премьер-министр, отметил Киш. По его мнению, в первую очередь Венгрия начнет куда активнее сотрудничать с НАТО.

«Мадьяр — это сторонник НАТО, при этом НАТО в меньшей степени зависит от США, а является все же в первую очередь европейским альянсом. Думаю, Мадьяр постарается усилить роль страны в Альянсе», — сказал он.

Чтобы стабилизировать свое положение во власти, Мадьяру нужны будут европейские деньги. При Орбане субсидии Брюсселя были заблокированы, и Мадьяр будет работать, чтобы деньги пришли в Венгрию.

Петер Мадьяр Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

«И здесь во весь рост встает проблема Украины и кредита на €90 млрд. Напомню, что „Тиса“ и Мадьяр присоединились к решению Орбана и „Фидес“ о блокировании этого кредита. Не от большой любви к России. А по той причине, что деньги нужны самой Венгрии да и Европе в целом. В этом смысле есть надежда, что Мадьяр — прагматик ровно в той же степени, что и Орбан. Первые его заявления, что он вступит в переговоры с Владимиром Путиным и пока не собирается отказываться от российских углеводородов, дают серьезный повод на это надеяться», — указал эксперт.

Подтверждается это и реакцией украинских политиков на победу Мадьяра. Не нужно особо радоваться и надеяться на то, что новоизбранная власть будет для нас дружественной, заявил мэр Днепропетровска Борис Филатов (внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ).

Аналогичную точку зрения высказало издание Politico, по мнению которого Мадьяр будет выступать против финансовой помощи Украине и ее вступления в ЕС.

Что изменится для России после прихода Мадьяра к власти

По словам Сухотина, Брюссель будет давить на Венгрию и победа Мадьяра представляет для России определенные трудности.

«Сейчас у нас в Европе остался только один, и то довольно относительный, сторонник — это Словакия. Мадьяр, конечно, выступил как популист за все хорошее, против всего плохого при сохранении национальных позиций Венгрии. Но в свое время с похожей программой выходил на выборы во Франции Макрон. И что получилось на практике? Но я думаю, что из Мадьяра будут делать такую фигуру, которая взамен на участие Венгрии в помощи Украине будет выступать для Киева „голосом разума“, а вернее, мощным рычагом давления на Зеленского, который все менее подконтролен ЕС», — сказал эксперт.

Петер Мадьяр произносит речь перед толпой сторонников Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Для Москвы Мадьяр может создать сложности, если встанет на сторону выделения кредита Украине. Однако это решение, если его примут, не будет мгновенным, отметил Мзареулов.

«Орбан — это мастодонт венгерской политики, люди которого за годы нахождения у власти пронизали всю государственную систему страны. Я не думаю, что такая сила осознанной инерции позволит Мадьяру мгновенно поменять политический курс. Следующие выборы в Венгрии — в 2030 году. Тут вообще первый момент — доживет ли до 2030-го Украина? А второй — партия „Фидес“ за историю своего существования уже бывала в оппозиции и меньшинстве, а потом возвращалась к власти. У Орбана, уверен, хватит сил и здоровья, чтобы еще взять реванш», — сказал историк спецслужб.

Киш подчеркнул, что венгры голосовали против Орбана, но не против его политики.

«Виктор Орбан слишком долго у власти. Возможно, венграм надоело, что он и его партия слегка „забронзовели“. Но совершенно точно: венгров устраивает миграционная политика Орбана, его поддержка аграриев и в принципе национальных производств и рынка. Венгры вообще не самый богатый народ. Мадьяр волей-неволей должен будет часть политики Орбана продолжать, потому что сейчас в Венгрии налог на бизнес самый маленький в Европе, в Венгрии подушевой налог самый маленький в Европе. И если Мадьяр будет повышать налоги под давлением Брюсселя, венграм это не понравится. Стабильность экономики Венгрии во многом зависит от России. Так что он, конечно, может говорить, что не любит Путина и нашу страну, но договариваться будет вынужден», — подытожил Киш.

