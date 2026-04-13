Лидер «Тисы» обратился со спорным призывом к президенту Венгрии

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр потребовал немедленной отставки президента страны Тамаша Шуйока. На митинге в Будапеште он также призвал поступить аналогичным образом других высокопоставленных политиков, назначенных при предыдущем правительстве Виктора Орбана.

Мадьяр призвал президента покинуть пост с достоинством после того, как он поручит ему формирование нового правительства. Он также потребовал, чтобы уходящий премьер-министр Орбан с сегодняшнего дня действовал как исполняющий обязанности и не принимал решений, которые могли бы связать руки новому кабинету «Тисы».

В списке на увольнение, по его словам, председатель Верховного суда и руководитель государственного медиахолдинга. Официально на скандальные требования президент не ответил.

Ранее Мадьяр заявил, что новой власти Венгрии в любом случае придется сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что географическое положение и энергетическая зависимость Венгрии от России никуда не денутся.