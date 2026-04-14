В США назвали сроки нефтяного коллапса в мире Минэнерго США: цены на нефть могут достичь пиковых значений в ближайшие недели

Цены на нефть могут достичь пиковых значений в ближайшие недели, заявил министр энергетики США Крис Райт на конференции Semafor World Economy. По его словам, рост котировок будет продолжаться до восстановления судоходства через Ормузский пролив, передает CNN.

Вероятно, к тому времени цена на нефть достигнет пика. Это, скорее всего, произойдет в ближайшие несколько недель, — подчеркнул министр.

Райт отметил, что ожидания резкого снижения цен выглядят нереалистично. Он добавил, что летний период — слишком короткий срок, и даже после возобновления поставок энергоносителей смягчение ограничений потребует времени.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «огромное количество» пустых танкеров направляются к берегам страны, чтобы загрузиться американской нефтью и газом. По его словам, речь идет о «крупнейших в мире» грузовых кораблях. Глава государства также добавил, что у США есть якобы больше нефти, чем у двух других крупнейших экономик вместе взятых.

Кроме того, американский лидер выразил мнение, что блокада Ормузского пролива ВМС США снизит цены на нефть. Он отметил, что это также вернет Иран за стол переговоров.