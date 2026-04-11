«Самая сладкая нефть»: Трамп выступил с неожиданным заявлением

«Огромное количество» пустых танкеров направляются к берегам США, чтобы загрузиться американской нефтью и газом, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, речь идет о «крупнейших в мире» грузовых кораблях. Он также добавил, что у США есть якобы больше нефти, чем у двух других крупнейших экономик вместе взятых.

Огромное количество совершенно пустых нефтяных танкеров, одни из крупнейших в мире, прямо сейчас направляются в Соединенные Штаты, чтобы загрузить их лучшей и «самой сладкой» нефтью (и газом!) во всем мире, — написал Трамп.

Ранее президент сообщил, что США начали «расчищать» Ормузский пролив, чтобы обеспечить в нем свободное судоходство. Он отметил, что Вашингтон оказывает услугу Китаю, Японии, Южной Корее, Франции и Германии.