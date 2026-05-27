Вирусолог ответил, закроет ли Россия границу для стран с эпидемией Эболы Вирусолог Чепурнов: Россия может закрыть границу для стран с Эболой

Россия может ограничить сообщение со странами, в которых были зафиксированы вспышки Эболы, рассказал НСН вирусолог Александр Чепурнов. Он отметил, что ряд других стран уже приняли ограничительные меры.

У России все-таки не так много связей с этими странами, это касается студентов в основном. Инкубационный период в среднем составляет семь дней. Если на границе человек еще хорошо себя чувствует, нет температуры, не факт, что он не болеет. Вопрос непростой, — заявил Чепурнов.

Вирусолог подчеркнул, что в нынешней ситуации лучше «подстраховаться». По его словам, такое решение было бы правильным.

Ранее сообщалось, что санитарно-карантинный контроль усилен в пунктах пропуска на госграницах России в связи со вспышкой лихорадки Эбола в странах Африки. Меры приняты для оценки и снижения рисков для здоровья граждан, прибывающих из зон повышенного заражения.