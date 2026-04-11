Корабли США впервые с начала войны пересекли Ормузский пролив

Военные корабли Соединенных Штатов впервые с начала войны пересекли Ормузский пролив, сообщил корреспондент Axios Барак Равид в социальной сети Х. По его данным, маневр был осуществлен в субботу.

Несколько кораблей ВМС США пересекли Ормузский пролив в субботу, сообщил мне высокопоставленный американский чиновник. Этот шаг не был согласован с Ираном. Это первый случай прохода американских военных кораблей через Ормузский пролив с начала войны, — написал журналист.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска уже «расчищают» Ормузский пролив. Он добавил, что Вашингтон оказывает услугу Китаю, Японии, Южной Корее, Франции и Германии. Политик добавил, что его удивляет тот факт, что всем упомянутым странам «не хватает смелости или воли», чтобы сделать эту работу самим.

Ранее Трамп заявил, что извлек уроки из поведения союзников США по НАТО. Он отметил, что помощь этих стран в операции против Ирана ему была не нужна, но припомнил потраченные на союзников американские деньги.