Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 10:31

Звезду «Лермонтова» арестовали за аферу в 6 млн рублей в образе священника

«Фонтанка»: актера Аблогина отправили в СИЗО по делу о мошенничестве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Актера Владимира Аблогина, известного по главной роли в фильме «Лермонтов», отправили в следственный изолятор по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, передает «Фонтанка». Предварительно, 40-летний артист стал фигурантом дела после попытки получить от потерпевшего 6 млн рублей.

По информации следствия, Аблогин выдавал себя за священнослужителя и убеждал жертву пожертвовать крупную сумму на благотворительную помощь детям. Защита актера придерживается иной версии, утверждая, что подзащитный лишь выполнял просьбу знакомого. Согласно версии адвокатов, Аблогин был уверен, что собирает средства на нужды театра.

Ранее суд приговорил экс-сенатора Дмитрия Савельева к 10 годам колонии строгого режима за организацию подготовки к убийству. Присяжные признали его виновным. Следствие установило, что Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова.

Ранее журналиста и бывшего заместителя редактора газеты «Коммерсант» Александра Габуева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) приговорили к четырем годам и двум месяцам колонии. Ему также запрещено заниматься администрированием интернет-ресурсов в течение трех лет.

Культура
Санкт-Петербург
актеры
мошенничество
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.