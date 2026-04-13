Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 17:59

Экс-сенатор признан виновным в подготовке к убийству

Экс-сенатора Савельева приговорили к 10 годам за подготовку к убийству

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Суд приговорил экс-сенатора Дмитрия Савельева к 10 годам колонии строгого режима за организацию приготовления к убийству, сообщает ТАСС. Не так давно присяжные признали его виновным.

Приговором суда Савельеву назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с лишением государственных наград, — сказал собеседник агентства.

Следствие установило, что Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова. Умысел на убийство делового партнера возник из-за растраты им денег компании, которой они с сенатором управляли через помощника. Из материалов дела Ионова следует, что речь идет об 1,6 млн рублей.

Предполагаемый исполнитель — сотрудник ФСИН — вскоре обратился в ФСБ. Силовики, узнав о намерениях Савельева, приняли решение организовать инсценировку убийства. После получения информации о якобы состоявшемся преступлении Савельев передал соучастнику денежное вознаграждение.

Ранее бывшего руководителя департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска приговорили к 1,5 года лишения свободы за злоупотребление служебными полномочиями. Суд освободил его от реального отбывания наказания, поскольку в срок были зачтены периоды содержания под стражей и нахождения под домашним арестом.

Общество
Россия
приговоры
сенаторы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.