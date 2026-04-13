Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 09:53

Российского чиновника признали виновным и сразу отпустили домой

Суд приговорил экс-главу дептранса Новосибирска Васильева к 1,5 года колонии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывшего начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константина Васильева приговорили к 1,5 года лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями, сообщили в управлении судебного департамента по региону. Экс-чиновник освобожден от фактического отбывания наказания, так как суд зачел период его содержания под стражей и нахождения под домашним арестом.

Дополнительно суд запретил Васильеву в течение 1,5 года занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями. Ограничение вступит в силу после того, как приговор приобретет законную силу.

Производство по иску мэрии Новосибирска о взыскании ущерба в размере 48 млн рублей прекращено, поскольку сумма была возмещена. При этом Васильева оправдали по делу о злостном неисполнении представителем власти судебного решения, вступившего в силу. Суд пришел к выводу об отсутствии состава преступления.

Ранее заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов оставил должность после ареста. Его отстранение от работы произошло 10 апреля. До этого чиновник был заключен под стражу по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Он занимал пост заместителя главы Челябинска по городскому хозяйству с октября 2019 года.

Регионы
Новосибирск
чиновники
приговоры
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.