10 апреля 2026 в 18:17

Вице-мэра Челябинска Астахова уволили после скандала с арестом

Заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов покинул свой пост после ареста, сообщает РБК со ссылкой на источник среди правоохранителей. Его отстранили от должности 10 апреля.

По информации издания, до этого чиновника арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями. Он занимал пост заместителя главы Челябинска по городскому хозяйству с октября 2019 года. Сотрудники ФСБ задержали Астахова 29 марта.

Ранее суд признал бывшего заместителя главы Минобороны России генерала армии в отставке Павла Попова виновным в получении особо крупной взятки и должностных преступлениях и приговорил его к 19 годам колонии строгого режима. Фигуранта уголовного дела также оштрафовали на 85 млн рублей.

До этого стало известно, что силовики задержали «мэра-недельку» — речь идет о временно исполняющем обязанности главы Нововоронежа Юрии Черенкове. Чиновник получил эту должность в начале месяца, 1 апреля. По предварительной информации, Черенков был пойман на подкупе. Возбуждено дело о получении взятки в крупном размере.

