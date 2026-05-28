28 мая 2026 в 14:29

Новгородца арестовали по подозрению в убийстве матери

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Великом Новгороде местного жителя обвиняют в убийстве матери, сообщает «МК в Новгороде» со ссылкой на пресс-службу судов Новгородской области. По данным следствия, он приехал к женщине, чтобы помочь по хозяйству.

Сообщается, что инцидент произошел в деревне Пинаевы Горки. В течение дня мужчина помогал матери с огородом и пил алкоголь, а ближе к вечеру обнаружил мать в состоянии алкогольного опьянения.

По версии следствия, фигурант до смерти забил женщину чайником. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Тульской области мужчина убил родственницу и покалечил трех человек, включая двух детей. Трагедия произошла в поселке Ханино Суворовского района, конфликт вспыхнул во время застолья: дальние родственники попросились переночевать у погибшей из-за поломки машины.

