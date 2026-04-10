Журналиста-иноагента осудили сразу по двум статьям

Савеловский районный суд Москвы заочно приговорил журналиста и бывшего заместителя редактора газеты «Коммерсант» Александра Габуева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к четырем годам и двум месяцам колонии. Согласно решению пресс-службы столичных судов, ему также запрещено заниматься администрированием интернет-ресурсов в течение трех лет.

Габуеву А.Т. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года два месяца с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов сроком на три года, — говорится в сообщении.

Подсудимого признали виновным в систематическом нарушении правил маркировки иноагента и организации деятельности структуры, признанной в России нежелательной. Следствие установило, что журналист публиковал посты в мессенджерах без соответствующего уведомления о своем статусе. Кроме того, обвинение доказало факт его активного участия в работе Берлинского центра Карнеги, который был внесен Минюстом в реестры иноагентов и нежелательных организаций.

В 2023 году Габуев официально занял пост директора центра, что стало ключевым эпизодом в уголовном деле. Карьера журналиста включала многолетнюю работу в издательском доме «Коммерсант» и участие в экспертных советах Всемирного экономического форума в Давосе. В реестр иноагентов Минюст внес его за распространение недостоверной информации о российской армии. В настоящее время осужденный находится за пределами России, в связи с чем приговор был вынесен в заочном порядке.

Ранее Басманный районный суд Москвы приговорил главного редактора «Новой газеты — Европа» Кирилла Мартынова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к шести годам колонии по уголовному делу об организации деятельности нежелательной организации. Приговор был вынесен медиаменеджеру заочно.