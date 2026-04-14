Украинские военные устроили склад боеприпасов в обычном аэропорту

Вооруженные силы Украины используют гражданский аэропорт Харькова для хранения боеприпасов, сообщили РИА Новости в силовых структурах. По данным разведки, на территории объекта находятся боеприпасы, в том числе предназначенные для ударов по приграничным регионам России.

На территории аэропорта города Харьков хранятся боеприпасы. Их пытаются маскировать, но на всякий случай используют именно гражданский объект для хранения с целью дополнительного прикрытия, — поделился собеседник.

