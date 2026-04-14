Грабитель из букмекерской конторы оказался лудоманом с долгами

Напавший на букмекерскую контору во Владикавказе Руслан Л. пытался вернуть 239 тыс. рублей, которые он проиграл накануне, сообщает Telegram-канал Mash. Эти деньги мужчина обманом выманил у родственников, пообещав потратить их на лечение селезенки. Вместо покупки лекарств бывший помощник футбольного судьи провел несколько дней в игорном заведении, где в итоге спустил всю сумму.

Злоумышленник тщательно планировал налет и сначала пришел в контору на улице Кирова с отцовским ружьем, спрятанным в сумке, утверждает канал. Позже он вернулся уже с ножом и потребовал от сотрудников немедленно вернуть ему проигранные средства. Когда на вызов приехали правоохранители, ситуация обострилась — игроман захватил сотрудницу заведения в заложники.

По информации источника, Руслан Л. имел многолетний опыт ставок, впервые зарегистрировавшись у букмекеров еще в 2017 году. В ходе спецоперации по его задержанию и он, и его жертва получили ранения, после чего оба были доставлены в больницу. Сейчас следователи выясняют все детали инцидента, включая то, как мужчина получил доступ к чужому огнестрельному оружию.

