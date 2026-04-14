14 апреля 2026 в 13:47

Грабитель из букмекерской конторы оказался лудоманом с долгами

Mash: напавший на букмекерскую контору мужчина проиграл 239 тыс. рублей

Напавший на букмекерскую контору во Владикавказе Руслан Л. пытался вернуть 239 тыс. рублей, которые он проиграл накануне, сообщает Telegram-канал Mash. Эти деньги мужчина обманом выманил у родственников, пообещав потратить их на лечение селезенки. Вместо покупки лекарств бывший помощник футбольного судьи провел несколько дней в игорном заведении, где в итоге спустил всю сумму.

Злоумышленник тщательно планировал налет и сначала пришел в контору на улице Кирова с отцовским ружьем, спрятанным в сумке, утверждает канал. Позже он вернулся уже с ножом и потребовал от сотрудников немедленно вернуть ему проигранные средства. Когда на вызов приехали правоохранители, ситуация обострилась — игроман захватил сотрудницу заведения в заложники.

По информации источника, Руслан Л. имел многолетний опыт ставок, впервые зарегистрировавшись у букмекеров еще в 2017 году. В ходе спецоперации по его задержанию и он, и его жертва получили ранения, после чего оба были доставлены в больницу. Сейчас следователи выясняют все детали инцидента, включая то, как мужчина получил доступ к чужому огнестрельному оружию.

Ранее сотрудники уголовного розыска района Люблино задержали 27-летнего рецидивиста из Владимирской области по подозрению в разбойном нападении на аптеку. Злоумышленник под видом покупателя зашел в помещение и, угрожая продавцу кирпичом, похитил все наличные из кассы.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Петербургский школьник выстрелил в девочку из ракетницы из-за случайности
Товарный знак Lada Yashma зарегистрировали в России
Зеленский раскрыл, когда отремонтируют нефтепровод «Дружба»
Памфилова раскрыла, когда ждать президентский указ о выборах
Дети «исчезнут» из загранпаспортов россиян
Политолог назвал следующий возможный шаг Трампа в отношении Ирана
Прародительница восточнославянских книг ушла с молотка за 4,8 млн рублей
Американист оценил планы Трампа на Кубу после завершения конфликта в Иране
В Театре на Малой Ордынке пройдет премьера спектакля «Царский путь»
Власти Перми рассказали о состоянии женщины, на которую напала собака
Стало известно, когда Украина сможет получить первый транш по кредиту ЕС
«Балтийский блицкриг»: рассекречен жуткий сценарий войны России с НАТО
Москвичам раскрыли, ждать ли снегопадов во второй половине весны
В Пакистане задержали 16 подозреваемых в подготовке терактов против полиции
Российский город лишили парада Победы
Иран и США пока не договорились о дате следующего раунда переговоров
Новые правила готовят для постояльцев отелей в России
Мерц сообщил плохие новости призывникам с Украины
Автора хитов Пугачевой и Леонтьева экстренно госпитализировали
Россиянин пытался ввезти из Польши дорогие наручные часы
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
