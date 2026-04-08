08 апреля 2026 в 11:23

Грабитель напал на аптеку с необычным оружием

МВД: в Москве задержан напавший на аптеку с кирпичом грабитель

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сотрудники уголовного розыска района Люблино задержали подозреваемого в нападении на аптеку, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. Злоумышленник угрожал продавцу кирпичом.

В полицию обратилась работница аптеки на улице Судакова. Она рассказала, что мужчина зашел под видом покупателя, достал кирпич и потребовал деньги. Испугавшись за свою жизнь, девушка отдала нападавшему все наличные из кассы. После этого грабитель скрылся.

Оперативники быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний ранее судимый житель Владимирской области, которого задержали на Новомарьинской улице. Против фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее управление МВД по Республике Башкортостан сообщило, что в Кумертау 56-летняя администратор одной из городских автомоек и ее напарница не дали пьяному грабителю унести из кассы 2 тыс. рублей. Нетрезвый мужчина взял деньги, но женщины поймали его на выходе из помещения и отобрали их.

Москва
Россия
МВД
ограбления
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

