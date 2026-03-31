Работница автомойки вместе с напарницей испортили день грабителю

В Кумертау 56-летняя администратор одной из городских автомоек и ее напарница не дали пьяному грабителю унести из кассы 2 тыс. рублей, передает МВД по Республике Башкортостан. Нетрезвый мужчина взял деньги, но женщины поймали его на выходе из помещения и отобрали их.

В комнату администратора ворвался нетрезвый мужчина. Воспользовавшись тем, что сотрудница отвлеклась, он открыл кассовый ящик и забрал 2 тыс. рублей. Увидев это, 56-летняя женщина попыталась пресечь кражу и преградить ему путь. Однако злоумышленник, не желая отдавать добычу, нанес ей удар по лицу , — сказано в сообщении.

Оперативники быстро вышли на подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель. В момент задержания он был пьян и не смог внятно объяснить, зачем пошел на преступление.

