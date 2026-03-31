Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 19:55

Работница автомойки вместе с напарницей испортили день грабителю

В Кумертау две работницы автомойки не дали вору похитить 2 тыс. рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Кумертау 56-летняя администратор одной из городских автомоек и ее напарница не дали пьяному грабителю унести из кассы 2 тыс. рублей, передает МВД по Республике Башкортостан. Нетрезвый мужчина взял деньги, но женщины поймали его на выходе из помещения и отобрали их.

В комнату администратора ворвался нетрезвый мужчина. Воспользовавшись тем, что сотрудница отвлеклась, он открыл кассовый ящик и забрал 2 тыс. рублей. Увидев это, 56-летняя женщина попыталась пресечь кражу и преградить ему путь. Однако злоумышленник, не желая отдавать добычу, нанес ей удар по лицу, — сказано в сообщении.

Оперативники быстро вышли на подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель. В момент задержания он был пьян и не смог внятно объяснить, зачем пошел на преступление.

Ранее сообщалось, что трое карманников выдавали себя за туристов, чтобы регулярно совершать кражи. Гражданин Румынии и две женщины действовали слаженно и профессионально. Под видом путешественников они посещали экскурсии, в том числе Пальмский собор, где незаметно похищали вещи у прохожих, преимущественно у туристов.

воры
грабители
Башкирия
кассы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ пытались атаковать Брянскую область двумя беспилотниками
Раскрыт «улов» российских сил ПВО за 11 часов
Элитолог объяснил, почему Израиль мог скрыть смерть Нетаньяху
Названо число пострадавших после атаки ВСУ по Белгородской области
В Раде раскрыли, как Украина не смогла заполучить $7,85 млрд от Запада
В ОП РФ предположили, почему Нетаньяху прячется от публики
Политолог рассказал, как Зеленский мог стать долларовым миллиардером
Экологи проверили качество воздуха в окрестностях «Нижнекамскнефтехима»
Дерипаске предложили поработать на шестидневке по 12 часов в день на заводе
В Петербурге ищут желающего купить мастерскую художника Николая II
«Есть ли там VPN»: Клишас раскрыл, когда силовики могут проверить телефон
В Госдуме назвали главный источник «теневых» доходов Зеленского
Жалость к Пугачевой, слухи о раке, секрет молодости: как живет Дружинина
В регионах России объявлена опасность атаки БПЛА
«Жертва собственного гонора»: Драпеко о Пугачевой, Ефремове, Зеленском, ИИ
Трамп мечтает о сделке с Ираном, мощный взрыв в Нижнекамске: что дальше
Ревва раскрыл секрет долгой жизни столетнего композитора Зацепина
Работница автомойки вместе с напарницей испортили день грабителю
Катар обратился к России по линии энергетической безопасности
Семьям жертв взрыва на заводе в Нижнекамске выплатят по 3 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
Общество

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.