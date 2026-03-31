31 марта 2026 в 18:30

Воры переодевались в туристов, чтобы чистить карманы прохожих

В Европе раскрыли банду карманников в одежде туристов

Трое карманников выдавали себя за туристов, чтобы регулярно совершать кражи в районе популярных достопримечательностях Европы, сообщает Cronica Balear. По информации источника, группу разоблачили и задержали в 2025 году, однако судебный процесс по делу продолжается.

В полиции уточнили, что гражданин Румынии и две женщины действовали слаженно и профессионально. Под видом путешественников они посещали экскурсии, в том числе Пальмский собор, где незаметно похищали вещи у прохожих, преимущественно у туристов.

Чаще всего злоумышленники похищали кошельки и банковские карты, после чего расплачивались ими в заведениях города. Расследование продолжается, правоохранительные органы Испании не исключают новых задержаний возможных сообщников, уточнили журналисты.

Ранее в итальянской провинции Парма группа воров ограбила частный музей фонда Маньяни-Рокка. Добычей преступников стали картины Ренуара, Сезанна и Матисса, стоимость которых оценивается в несколько миллионов евро. По сообщению источника, преступники действовали быстро и слаженно, ограбление заняло менее трех минут.

