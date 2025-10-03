Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 12:33

Завтрак из обычной манки в духовке! Получается влажным и нежным! Тыква, сметана и 10 минут на подготовку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот тыквенный манник на сметане станет настоящей звездой вашего чаепития! Он получается невероятно влажным, нежным и ароматным. Сметана делает текстуру пирога особенно бархатистой, а тыква придает солнечный цвет и легкую сладость. Это идеальный десерт для тех, кто ищет простой, но впечатляющий рецепт. Готовится он легко, а результат неизменно радует — пирог исчезает со стола мгновенно.

Для манника вам понадобится: 260 г манной крупы, 230 г сметаны, 300–320 г тертой тыквы, 200 г сахара, 2 яйца, 1 ст. л. лимонного сока, 0,5 ч. л. корицы и 1 ч. л. разрыхлителя.

Смешайте в глубокой миске манную крупу и сметану. Оставьте эту смесь на 30–40 минут при комнатной температуре, чтобы манка набухла и пирог не получился клеклым.

К набухшей манке со сметаной добавьте яйца, сахар, лимонный сок, корицу и разрыхлитель. Тщательно перемешайте до однородности. Тыкву натрите на мелкой терке. Если тыква очень сочная, отожмите излишки сока, чтобы тесто не стало слишком жидким. Добавьте тертую тыкву в тесто и аккуратно перемешайте.

Разогрейте духовку до 180 °C. Форму для запекания смажьте сливочным или растительным маслом. Выложите тесто в форму и разровняйте. Выпекайте около 40–50 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Дайте маннику полностью остыть в форме перед тем, как доставать и нарезать, — это поможет ему сохранить форму.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

