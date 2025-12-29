Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 14:38

Германия сократила экспорт оружия на Украину почти в семь раз

Германия сократила военный экспорт Украине с €8,15 млрд до €1,14 млрд

Штурмовые винтовки HK416 в производственном цехе оружейного завода Heckler & Koch в Оберндорфе Штурмовые винтовки HK416 в производственном цехе оружейного завода Heckler & Koch в Оберндорфе Фото: Bernd Weißbrod/dpa/Global Look Press
После двух лет рекордных объемов власти Германии в 2025 году заметно сократили количество выданных лицензий на экспорт вооружений и военной техники, сообщает Spiegel. Как пишет издание, поставки на Украину снижаются рекордными темпами.

С 1 января по 8 декабря 2025 года немецкие власти одобрили экспортные лицензии на сумму €8,4 млрд (примерно 740 млрд рублей). В предыдущие два года объемы разрешенных поставок были рекордными и составляли €13,33 млрд (1,213 трлн рублей) в 2024 году и €12,15 млрд (1,106 трлн рублей) в 2023-м.

Письмо государственного секретаря Томаса Штеффена указывает на значительное снижение экспорта вооружений в Украину. Цифра составляет €1,14 млрд (примерно 104 млрд рублей. — NEWS.ru) по сравнению с €8,15 млрд за весь предыдущий год, — сказано в публикации.

Ранее вице-председатель бундестага, бывший лидер партии «Зеленые» Омид Нурипур призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца разрешить поставки крылатых ракет Taurus Украине. По мнению политика, главе правительства следует подтвердить свое лидерство и открыть путь для передачи этого вооружения. Примечательно, что Мерц, будучи в оппозиции, выступал за отправку ракет Киеву.

экспорт
Германия
Украина
оружие
