Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 01:27

Число покупателей российской пшеницы в мире значительно сократилось

Число импортеров российской пшеницы сократилось с 26 до 19 стран

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Число импортеров российской пшеницы в феврале 2026 года сократилось с 26 до 19 стран, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Российского зернового союза. Отмечается, что общий объем экспорта вырос на 10,6% и достиг 1,66 млн тонн.

По словам директора аналитического департамента РЗС Елены Тюриной, крупнейшим покупателем традиционно остался Египет. Однако его закупки снизились на 42%, составив 416,9 тысячи тонн.

На второе место вышла Кения, на третье — Турция, которая увеличила импорт почти в 2,9 раза. Также выросли поставки в Израиль и Нигерию, сообщила Тюрина.

Ранее стало известно, что Бразилия впервые с 2024 года закупила российскую пшеницу, импортировав ее на сумму $10,9 млн (839 млн рублей) в январе. До этого Бразилия покупала российское зерно в декабре 2024 года, но тогда объем поставок был в 10 раз меньше.

До этого Южная Корея нарастила импорт российских креветок до максимальных за последние несколько лет $54 млн (4,1 млрд рублей). Более высокий показатель служба фиксировала только в декабре 2023 года, когда объем импорта составил $63,2 млн (более 4,8 млрд рублей).

пшеница
импорт
зерно
экспорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американские стелс-истребители прибыли на базу в Израиле
В США хотели обнародовать правду об НЛО, но архивы таинственно исчезли
«Буде-Глимт» с Хайкиным выбил «Интер» из Лиги чемпионов
В Петербурге неизвестный трижды ударил ножом в спину прохожего в ТЦ
Трамп раскрыл желания Ирана по поводу ядерного оружия
Британия намертво вцепилась в Украину и не пускает ее в ЕС: что случилось
Калужский аэропорт остановил обслуживание рейсов
Усольцевы были связаны с Эпштейном? Последние новости о поисках 25 февраля
Зеленский впервые услышал о сроках мира от Трампа
«Атлетико» попал в 1/8 финала Лиги чемпионов
Число покупателей российской пшеницы в мире значительно сократилось
Разведка Южной Кореи узнала о новом назначении дочери Ким Чен Ына
Небензя рассказал, что сделает Россия в случае передачи Киеву ЯО
В Киеве раздался взрыв
ТЦК и полиции объявили войну: Украина пылает от Николаева до Львова
ЦРУ тайно предупредило о возможном вторжении Китая на Тайвань
Инфекция «упекла» короля Норвегии в больницу
Самолет судного дня США приземлился в Вашингтоне перед обращением Трампа
«Убийцы и психопаты»: на Западе занервничали из-за смерти в рядах ВСУ
Сотрудники ТЦК застрелили мужчину за сопротивление при мобилизации
Дальше
Самое популярное
Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Петунии больше не сажаю: теперь у меня король цветника — ярко-алые шапки с июня по сентябрь без подкормок
Общество

Петунии больше не сажаю: теперь у меня король цветника — ярко-алые шапки с июня по сентябрь без подкормок

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.