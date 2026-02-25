Число покупателей российской пшеницы в мире значительно сократилось Число импортеров российской пшеницы сократилось с 26 до 19 стран

Число импортеров российской пшеницы в феврале 2026 года сократилось с 26 до 19 стран, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Российского зернового союза. Отмечается, что общий объем экспорта вырос на 10,6% и достиг 1,66 млн тонн.

По словам директора аналитического департамента РЗС Елены Тюриной, крупнейшим покупателем традиционно остался Египет. Однако его закупки снизились на 42%, составив 416,9 тысячи тонн.

На второе место вышла Кения, на третье — Турция, которая увеличила импорт почти в 2,9 раза. Также выросли поставки в Израиль и Нигерию, сообщила Тюрина.

Ранее стало известно, что Бразилия впервые с 2024 года закупила российскую пшеницу, импортировав ее на сумму $10,9 млн (839 млн рублей) в январе. До этого Бразилия покупала российское зерно в декабре 2024 года, но тогда объем поставок был в 10 раз меньше.

До этого Южная Корея нарастила импорт российских креветок до максимальных за последние несколько лет $54 млн (4,1 млрд рублей). Более высокий показатель служба фиксировала только в декабре 2023 года, когда объем импорта составил $63,2 млн (более 4,8 млрд рублей).