07 февраля 2026 в 10:55

Российское зерно вернулось на рынок одной крупной страны

Бразилия впервые с 2024 года купила российскую пшеницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бразилия впервые с 2024 года закупила российскую пшеницу, импортировав ее на сумму $10,9 млн (839 млн рублей) в январе, выяснило РИА Новости на основе данных статистической службы страны. До этого Бразилия покупала российское зерно в декабре 2024 года, но тогда объем поставок был в 10 раз меньше.

В январе бразильские импортеры приобретали пшеницу всего из четырех государств, включая Россию. Главным поставщиком выступила Аргентина с объемом в $70,9 млн (5,5 млрд рублей), за ней следуют Уругвай и Парагвай.

Ранее министр сельского хозяйства России Оксана Лут рассказала, что Бразилия начала закупать российскую рыбу. Пока объемы невелики, но ведомство намерено нарастить поставки минтая, трески и сельди на бразильский рынок. Она также отметила, что в стране установлены высокие ввозные пошлины на эту продукцию.

Кроме того, в пресс-службе правительства России сообщили о принятии нового временного запрета на вывоз за границу бензина, дизельного топлива и иных видов горючего. Ограничение будет действовать до 31 июля 2026 года и не коснется компаний, непосредственно производящих нефтепродукты.

