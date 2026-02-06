Зимняя Олимпиада — 2026
Россия начала поставлять рыбу в одну из стран БРИКС

Министр сельского хозяйства Лут: Бразилия начала покупать российскую рыбу

Фото: Steven J. Kazlowski/Steve Kazlowski / DanitaDelimont/Global Look Press
Бразилия начала приобретать российскую рыбу, рассказала министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Пока объемы закупок небольшие, но Минсельхоз рассчитывает увеличить экспорт минтая, трески и сельди в эту страну, передает ТАСС.

Мы начали поставки нашей рыбы на бразильский рынок. Это пока очень маленькие объемы. Преимущественно мы видим в качестве потенциала минтай, треску, сельдь, — прокомментировала Лут.

Министр также обратила внимание на высокие импортные пошлины на данную продукцию в Бразилии. Она заявила, что этот вопрос требует обсуждения. Лут подчеркнула, что на сегодняшний день рынок находится в начальной стадии.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Белоруссия заняла первое место среди поставщиков рыбы и морепродуктов в Россию, обойдя Китай и Турцию. Импорт из Белоруссии составил 112 тыс. тонн продукции на $336 млн (почти 26 трлн рублей). Общий объем поставок из Китая достиг 96 тыс. тонн на $410 млн (31,6 трлн рублей), а из Турции — 75 тыс. тонн на $482 млн (37,2 трлн рублей). Чили и Вьетнам также вошли в пятерку крупнейших поставщиков рыбы и морепродуктов в Россию.

