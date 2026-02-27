Выяснилось, для чего ЕС хочет место за столом переговоров по Украине Келин: ЕС хочет за стол переговоров по Украине, чтобы затруднить их

Страны Евросоюза стремятся принять участие в переговорах по Украине с целью воспрепятствовать их успешному завершению, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». По его словам, европейские государства не имеют конкретных предложений для разрешения конфликта.

Я думаю, что Лондон и его союзники создают лишь иллюзию готовности участвовать в переговорах. Добиваются они этого исключительно для того, чтобы затруднить переговоры и затормозить их. Да и с чем они пойдут? С этим известным письмом [главы дипслужбы ЕС] Каи Каллас о том, что Россия должна сократить свои вооруженные силы, выплатить репарации и сдаться? Им не с чем идти, — сказал посол.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не удалось согласовать дату новых переговоров по Украине. Он подчеркнул, что контакты продолжаются, и Кремль сообщит о результатах, когда обсуждение сроков будет завершено.

До этого председатель Европейского совета Антониу Кошт заявил, что России не следует позволять достичь своих целей на переговорах по Украине. Он подчеркнул важность соблюдения принципов Устава ООН в процессе урегулирования конфликта.