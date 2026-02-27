Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 18:12

В ЕС сделали важное заявление по поводу убежища для украинских мужчин

Спикер ЕК Ламмерт: ЕС не будет лишать украинских мужчин убежища до марта 2027

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Евросоюз не будет лишать убежища украинских мужчин до марта 2027, заявил спикер Еврокомиссии Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе. Его спросили, обсуждается ли в ЕС возможность отмены временной защиты для граждан Украины призывного возраста, передает «Другая Украина».

Могу сказать, что временная защита — это то, что мы решили на уровне ЕС и на уровне государств-членов до 2027 года, — пояснил Ламмерт.

Ранее Бундестаг утвердил пакет изменений, ужесточающих правила получения убежища, но одновременно упрощающих трудоустройство для некоторых категорий беженцев. Резолюция вводит обязательную проверку личности на границе и ускоряет процедуры рассмотрения запросов в транзитных зонах международных аэропортов и портов.

До этого экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров выразил мнение, что беженцам с Украины все чаще отказывают в убежище в Европе из-за затянувшегося конфликта на Украине. По его словам, программы помощи переселенцам изначально задумывались как краткосрочные. Килинкаров добавил, что некоторые правительства при первой возможности предлагают единовременные выплаты и возвращение мигрантов за пределы страны.

Украина
Евросоюз
убежище
беженцы
