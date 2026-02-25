Власти Варшавы готовы спасти лишь каждого 20-го горожанина в случае войны Мэр Варшавы сообщил о подготовке метро к работе в качестве убежища на случай ЧС

Варшава начала готовить станции метро к работе в кризисных ситуациях в рамках проекта «Подземный щит», сообщил мэр польской столицы Рафал Тшасковский. По его словам, в будущем подземка сможет принять более 100 тыс. человек, которые будут искать укрытие. При этом население города составляет порядка 2 млн.

В технических помещениях станций уже создают склады с необходимым оборудованием. Там появятся котелки, термосы, фляги, спальные мешки, носилки и раскладные кровати. Кроме того, город начал закупать генераторы для экстренных ситуаций — речь идет о тысячах единиц техники, и это только первый этап закупок.

Тшасковский подчеркнул, что городские власти делают все возможное для безопасности жителей. Программа «Варшава защищает» включает не только оснащение метро, но и укрепление критической инфраструктуры, а также модернизацию центра безопасности. Мэр добавил, что столица активно сотрудничает с правительством в этом вопросе.

Проект «Подземный щит» призван повысить готовность Варшавы к чрезвычайным ситуациям и обеспечить защиту горожан в случае угрозы, в том числе военной. Власти рассчитывают, что метро станет надежным убежищем в кризис.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский впервые показал журналистам секретное убежище, расположенное под его офисом на улице Банковой в Киеве. Он два года жил и ночевал в этом бункере после начала СВО, спасаясь от российских военных.