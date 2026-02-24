Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 11:53

Зеленский в подземелье: как выглядит секретный бункер президента в Киеве

Секретное убежище под офисом президента Украины на улице Банковой Секретное убежище под офисом президента Украины на улице Банковой Фото: Социальные сети
Президент Украины Владимир Зеленский впервые показал журналистам секретное убежище, расположенное под его офисом на улице Банковой в Киеве. Он два года жил и ночевал в этом бункере после начала СВО, спасаясь от российских военных. Укрытие, построенное еще в советское время и чудом пережившее украинскую декоммунизацию, оборудовано несколькими запасными выходами.

В феврале 2022 года Зеленский отказался эвакуироваться из бункера, заявив Джо Байдену: «Мне нужно оружие, а не такси».

По словам западных журналистов, условия в убежище президента были спартанскими: минимум света, консервы и сон по несколько часов. Пока украинские военные выполняли боевые задачи на передовой, Зеленский прятался под землей.

Глава государства отметил, что в настоящее время спускается в бункер только во время воздушной тревоги. Где прячется Зеленский — в фотогалерее NEWS.ru.

Владимир Зеленский
Украина
бункеры
СВО
