18 марта 2026 в 05:45

В ВРНС призвали к внимательному диалогу с протестантскими общинами

Зампред ВРНС Иванов предложил создать орган по работе с протестантскими общинами

В России следует сформировать орган, который будет заниматься вопросами протестантских сообществ, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, закрытые группы зачастую обладают признаками тоталитарных сект.

Ко мне обращаются люди, чьи близкие попали в общины, где от них требуют полного подчинения, разрыва с семьей, передачи имущества. Там поют песни с агрессивным, навязчивым содержанием, часами держат людей в состоянии эмоционального возбуждения. Это признаки того, что специалисты называют тоталитарными сектами или деструктивными культами, которые опасны для личности, семьи и общества. Таким образом, необходимо создать при Общественной палате или Совете по взаимодействию с религиозными объединениями рабочую группу с участием психологов, юристов и представителей разных конфессий, включая традиционные протестантские деноминации, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что взаимодействие с протестантскими общинами должно осуществляться не карательными структурами, а консультационными и просветительскими органами. По словам зампреда ВРНС, важно, чтобы граждане были осведомлены о доступных ресурсах и направлениях, куда можно обратиться в случае, если они подозревают зависимость у близкого.

Есть крупные, устоявшиеся протестантские деноминации с прозрачной структурой, давней историей и уважением к закону. Там служат искренние люди, для которых вера — это путь к Богу, а не способ власти над ближним. Но есть и небольшие, часто закрытые группы, которые называют себя христианскими, но на деле создают тоталитарные секты. Их лидеры используют уязвимость людей, ищущих утешения, и превращают их в послушных марионеток, — добавил Иванов.

Он заключил, что главная цель инициативы — не навешивать ярлыки на религиозные группы, а помогать людям мыслить ясно и рационально. По словам зампреда ВРНС, христианство — это религия, основанная на свободе, где человек обращается к Богу по своей воле, а не под давлением.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области задержали троих лидеров и активного члена секты, которая призывала игнорировать законы России. Они агитировали уничтожать документы, удостоверяющие личность, и не платить налоги.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Начался пожар»: обломки дрона ВСУ обрушились на медцентр в Краснодаре
Биография, личная жизнь, лучшие роли: где сейчас сестры Арнтгольц
Психолог назвала ключевые причины, почему мужчины заводят романы на стороне
В США нашли нарушения при выделении Киеву помощи на миллиарды долларов
Стало известно, во сколько обойдется отделка ванной комнаты в 2026 году
Водителям рассказали, чем опасен дистанционный запуск двигателя
Российские военные спасли 200 жизней в Красноармейске
«Косметологи в ужасе»: названа причина отказаться от домашней чистки лица
ВСУ в панике отводят технику после разгрома: успехи ВС РФ к утру 18 марта
Отоларинголог рассказала, как победить зависимость от капель для носа
«Расслабившаяся» группа военных ВСУ поплатилась в ДНР
В ВРНС призвали к внимательному диалогу с протестантскими общинами
Военэксперт ответил, спасут ли Украину французские системы ПВО SAMP/T
Варшава возмущена из-за «разрешения» украинцам оскорблять президента Польши
Сенатор назвал способ повысить популярность российских курортов
Нутрициолог поставила точку в спорах о лучшем времени для завтрака
Диетолог объяснила, в каком случае можно запивать еду водой
В России долгожданно уменьшились цены на самый ходовой продукт
Атака ВСУ на Краснодар ночью 18 марта: погибшие, разрушения, что известно
Средства ПВО уничтожили несколько дронов над Ленобластью
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Общество

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

