В ВРНС призвали к внимательному диалогу с протестантскими общинами Зампред ВРНС Иванов предложил создать орган по работе с протестантскими общинами

В России следует сформировать орган, который будет заниматься вопросами протестантских сообществ, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, закрытые группы зачастую обладают признаками тоталитарных сект.

Ко мне обращаются люди, чьи близкие попали в общины, где от них требуют полного подчинения, разрыва с семьей, передачи имущества. Там поют песни с агрессивным, навязчивым содержанием, часами держат людей в состоянии эмоционального возбуждения. Это признаки того, что специалисты называют тоталитарными сектами или деструктивными культами, которые опасны для личности, семьи и общества. Таким образом, необходимо создать при Общественной палате или Совете по взаимодействию с религиозными объединениями рабочую группу с участием психологов, юристов и представителей разных конфессий, включая традиционные протестантские деноминации, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что взаимодействие с протестантскими общинами должно осуществляться не карательными структурами, а консультационными и просветительскими органами. По словам зампреда ВРНС, важно, чтобы граждане были осведомлены о доступных ресурсах и направлениях, куда можно обратиться в случае, если они подозревают зависимость у близкого.

Есть крупные, устоявшиеся протестантские деноминации с прозрачной структурой, давней историей и уважением к закону. Там служат искренние люди, для которых вера — это путь к Богу, а не способ власти над ближним. Но есть и небольшие, часто закрытые группы, которые называют себя христианскими, но на деле создают тоталитарные секты. Их лидеры используют уязвимость людей, ищущих утешения, и превращают их в послушных марионеток, — добавил Иванов.

Он заключил, что главная цель инициативы — не навешивать ярлыки на религиозные группы, а помогать людям мыслить ясно и рационально. По словам зампреда ВРНС, христианство — это религия, основанная на свободе, где человек обращается к Богу по своей воле, а не под давлением.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области задержали троих лидеров и активного члена секты, которая призывала игнорировать законы России. Они агитировали уничтожать документы, удостоверяющие личность, и не платить налоги.