Путин и Токаев посадили дуб на Аллее вечной дружбы России и Казахстана

Президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев посадили дуб на Аллее вечной дружбы России и Казахстана, сообщили в пресс-службе Кремля. Церемония прошла в рамках государственного визита российского лидера в Астану.

Ранее Токаев после переговоров с российским коллегой отмечал, что развитие отношений между Россией и Казахстаном стало святой обязанностью настоящих и будущих лидеров двух стран. По словам политика, Астана ставит развитие сотрудничества с Москвой в приоритет.

До этого президенты России и Казахстана подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства. Первая основа — это общность истории и ответственное отношение к ее объективному осмыслению, вторая — общие усилия по развитию евразийской интеграции, третья — общая граница как пространство добрососедства и сотрудничества. Четвертая основа — это экономическое партнерство, пятая — языковое и культурное многообразие как общее достояние, а шестая — молодежь, образовательные обмены и сотрудничество в области спорта. Седьмой основой стал совместный взгляд в будущее.