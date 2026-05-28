28 мая 2026 в 14:00

Вертолет сопровождает кортеж Путина в Астане

Фото: kremlin.ru
Кортеж президента России Владимира Путина в Астане сопровождает вертолет, передает корреспондент РИА Новости. На улицах столицы Казахстана сейчас заметно усилены меры безопасности.

По всему маршруту следования расставлены сотрудники полиции и специальный транспорт. В частности, безопасность у Дворца Независимости обеспечивали патрульные автомобили Tesla Cybertruck, принадлежащие особому подразделению Службы государственной охраны Казахстана.

До этого над столицей Казахстана во время торжественной церемонии встречи президента России пролетели самолеты, оставившие в небе шлейф в цветах российского триколора. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично поприветствовал коллегу во Дворце независимости в рамках начавшегося государственного визита.

Помимо участия в торжествах, Путин планирует посетить мероприятия заседания Высшего Евразийского экономического совета. Сразу после завершения официальной части президенты приступят к проведению полномасштабных двусторонних переговоров.

