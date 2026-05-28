Россия ограничит ввоз плодоовощной продукции из Армении Россельхознадзор с 30 мая ограничит ввоз овощей и клубники из Армении

Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз плодоовощной продукции из Армении с 30 мая, сообщили в пресс-службе ведомства. Решение принято из-за участившихся нарушений при поставках армянских товаров в Россию, а также для обеспечения фитосанитарного благополучия страны.

Россельхознадзор с 30 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники происхождением и отправлением из Армении до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции, — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что сложившаяся ситуация представляет прямую угрозу фитосанитарному состоянию территории России. Кроме того, компетентное ведомство Армении не приняло необходимых мер по уже выявленным нарушениям, что также повлияло на решение российской стороны.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что проблема с запретом на ввоз армянских товаров в Россию «искусственно раздута отдельными политическими лицами». Он подчеркнул, что каждая страна имеет право ограничивать ввоз некачественной продукции и аналогичные запреты действуют в отношении товаров из других государств.