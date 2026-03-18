Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 06:15

Водителям рассказали, чем опасен дистанционный запуск двигателя

Автоэксперт Тимашов: удаленный запуск двигателя может вредить аккумулятору

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Частое использование дистанционного запуска двигателя в холодное время года для прогрева машины может привести к серьезным проблемам с аккумулятором, заявил NEWS.ru заместитель генерального директора по VIP-направлению ГК «АВТОДОМ» Роман Тимашов. По словам специалиста, при таких условиях возникает дефицит мощности аккумуляторной батареи, поскольку генератор за короткий период не успевает зарядить устройство.

Дистанционный запуск двигателя автомобиля удобен, потому что автовладелец может прогреть салон до выхода из дома. Удаленный пуск не вредит аккумулятору, если оборудование установлено правильно у официальных поставщиков. Однако при многократных кратковременных запусках автомобиля в течение ночи может возникнуть дефицит мощности. Это происходит из-за того, что аккумулятор отдает больше энергии при каждом старте, чем успевает компенсировать генератор за короткий период работы. Следствием этого является частичная или полная разрядка аккумуляторной батареи к утру, — пояснил Тимашов.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что дистанционный запуск двигателя не может стать причиной взрыва автомобиля. По его словам, возгорание может возникнуть исключительно в случае технической неисправности транспортного средства.

Дмитрий Бугров
Александрина Гуловская
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Общество

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.