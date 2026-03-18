Водителям рассказали, чем опасен дистанционный запуск двигателя

Частое использование дистанционного запуска двигателя в холодное время года для прогрева машины может привести к серьезным проблемам с аккумулятором, заявил NEWS.ru заместитель генерального директора по VIP-направлению ГК «АВТОДОМ» Роман Тимашов. По словам специалиста, при таких условиях возникает дефицит мощности аккумуляторной батареи, поскольку генератор за короткий период не успевает зарядить устройство.

Дистанционный запуск двигателя автомобиля удобен, потому что автовладелец может прогреть салон до выхода из дома. Удаленный пуск не вредит аккумулятору, если оборудование установлено правильно у официальных поставщиков. Однако при многократных кратковременных запусках автомобиля в течение ночи может возникнуть дефицит мощности. Это происходит из-за того, что аккумулятор отдает больше энергии при каждом старте, чем успевает компенсировать генератор за короткий период работы. Следствием этого является частичная или полная разрядка аккумуляторной батареи к утру, — пояснил Тимашов.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что дистанционный запуск двигателя не может стать причиной взрыва автомобиля. По его словам, возгорание может возникнуть исключительно в случае технической неисправности транспортного средства.