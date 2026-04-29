29 апреля 2026 в 14:15

Автоэксперт объяснил, почему цифровые паспорта для машин невыгодны

Автоэксперт Хайцеэр: цифровые паспорта для машин увеличат расходы водителей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Цифровые паспорта автомобилей будут дублировать существующие сервисы и увеличат расходы водителей, заявил НСН президент Национального союза автомобилистов (НАС) Ян Хайцеэр. Он отметил, что электронный паспорт транспортного средства уже может быть расширен для хранения необходимой информации.

Предложить легко, но хотелось бы понимать, кто это будет администрировать. Чтобы эту систему создать, нужно потратить государственные средства. За чей счет банкет? У нас есть электронный паспорт транспортного средства, который может пополняться любыми данными, его можно расширять до бесконечности. Это хороший инструмент, который можно дополнять, другие сервисы для этого не требуются, — заявил Хайцеэр.

Автоэксперт подчеркнул, что по итогу все дополнительные расходы лягут на водителей. По его словам, инициатива превратится в еще один платный сервис с уже существующим функционалом.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов заявил, что система отслеживания состояния водителей с помощью ИИ прежде всего поможет автомобилистам в долгих поездках — дальнобойщикам и водителям рейсовых автобусов. По его мнению, такой инновационный продукт будут встраивать в новые машины или выпускать в виде отдельных модулей.

Общество
автоэксперты
паспорта
инициативы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СК раскрыл причину смертельного пожара на севере Москвы
Зеленский от имени украинцев поблагодарил британского короля
Названы гонорары Меладзе и Галкина за выступление на свадьбе украинцев
За бывшую начальницу из сети наркологических клиник взялись с новой силой
ВСУ пытались атаковать Брянскую область с помощью четырех БПЛА
Российских боксеров допустили к мировым турнирам
Экономист ответил, какой уникальный ресурс есть в России
Стало известно, какой масштаб могут набрать протесты украинцев против ТЦК
Экс-главу отдела торгов МНПЦ наркологии арестовали по новому делу
Актриса Хилькевич поделилась секретом своей худобы
Появились новые подробности в деле о смертельном пожаре на стройке в Москве
Врач назвала доступные продукты, повышающие настроение
Как выбрать текстиль, который не надоедает
В МЧС раскрыли ситуацию с энергоснабжением после паводка в Дагестане
Захарова анонсировала участие Лаврова в саммите БРИКС в Нью-Дели
Кинолог ответила, решит ли маркировка проблему с бродячими собаками
Сбербанк ухудшил прогнозы по ВВП и инфляции на 2026 год
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 50 БПЛА
Девелопер ответила, что может представлять опасность для аллергиков в офисе
Россиянам объяснили, зачем вступать в садоводческие товарищества
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
