Автоэксперт объяснил, почему цифровые паспорта для машин невыгодны

Цифровые паспорта автомобилей будут дублировать существующие сервисы и увеличат расходы водителей, заявил НСН президент Национального союза автомобилистов (НАС) Ян Хайцеэр. Он отметил, что электронный паспорт транспортного средства уже может быть расширен для хранения необходимой информации.

Предложить легко, но хотелось бы понимать, кто это будет администрировать. Чтобы эту систему создать, нужно потратить государственные средства. За чей счет банкет? У нас есть электронный паспорт транспортного средства, который может пополняться любыми данными, его можно расширять до бесконечности. Это хороший инструмент, который можно дополнять, другие сервисы для этого не требуются, — заявил Хайцеэр.

Автоэксперт подчеркнул, что по итогу все дополнительные расходы лягут на водителей. По его словам, инициатива превратится в еще один платный сервис с уже существующим функционалом.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов заявил, что система отслеживания состояния водителей с помощью ИИ прежде всего поможет автомобилистам в долгих поездках — дальнобойщикам и водителям рейсовых автобусов. По его мнению, такой инновационный продукт будут встраивать в новые машины или выпускать в виде отдельных модулей.