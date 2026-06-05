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05 июня 2026 в 11:32

Автоэксперт ответил, изменятся ли условия ОСАГО

Автоэксперт Шапарин: ОСАГО будет сложно привязать к состоянию автомобиля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Условия ОСАГО будет сложно привязать к состоянию автомобиля, рассказал KP.RU вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он отметил, что сейчас на дорогах слишком много разных моделей.

Сотни и тысячи разных моделей и брендов, всех возрастов, самых различных комплектаций. Часть из них никогда не продавали у нас официально, а завозили по параллельному импорту либо частниками. По ним нет данных, что на них установлено, какие есть системы безопасности, — рассказал Шапарин.

Автоэксперт подчеркнул, что краш-тесты будут проводиться только с новыми моделями, что оставит без рейтинга большинство автомобилей на вторичном рынке. По его словам, идея привязки тарифов к рейтингу безопасности может выглядеть как схема повышения тарифов.

Ранее вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов рассказал, что лимит страховых выплат по ОСАГО в России должен быть отменен полностью, чтобы страховка в полном объеме покрывала ущерб от аварии. По его словам, сейчас потолок компенсаций за ущерб имуществу в рамках ОСАГО равняется 400 тыс. рублей.

Общество
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