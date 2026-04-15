Автоэксперт высказался о применении ИИ для мониторинга состояния водителей

Система отслеживания состояния водителей с помощью ИИ прежде всего поможет автомобилистам в долгих поездках — дальнобойщикам и водителям рейсовых автобусов, заявил «Парламентской газете» автоэксперт Дмитрий Попов. По его мнению, такой инновационный продукт будут встраивать в новые машины или выпускать в виде отдельных модулей.

[ИИ-мониторинг состояния водителей] больше всего пригодится тем автомобилистам, которые проводят в поездках много времени, к примеру дальнобойщикам или водителям рейсовых автобусов. Поскольку основная причина возникновения и развития утомленности — монотония, — высказался Попов.

Он напомнил, что работа дальнобойщиков и водителей рейсовых автобусов, как правило, предполагает малое количество маневров и изменений направления движения, а также несменяемую картинку. ИИ-система поможет им вовремя отследить сонливость и не впасть в опасное состояние, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что Росстандарт утвердил ГОСТ по мониторингу состояния водителя с использованием систем ИИ. Он вступит в силу 15 июня 2026 года. Системы на базе компьютерного зрения и биометрических датчиков должны будут анализировать физиологические и поведенческие параметры водителя, а также внешние факторы.