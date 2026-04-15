15 апреля 2026 в 09:53

Автоэксперт высказался о применении ИИ для мониторинга состояния водителей

Автоэксперт Попов: ИИ-мониторинг состояния водителей поможет дальнобойщикам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Система отслеживания состояния водителей с помощью ИИ прежде всего поможет автомобилистам в долгих поездках — дальнобойщикам и водителям рейсовых автобусов, заявил «Парламентской газете» автоэксперт Дмитрий Попов. По его мнению, такой инновационный продукт будут встраивать в новые машины или выпускать в виде отдельных модулей.

[ИИ-мониторинг состояния водителей] больше всего пригодится тем автомобилистам, которые проводят в поездках много времени, к примеру дальнобойщикам или водителям рейсовых автобусов. Поскольку основная причина возникновения и развития утомленности — монотония, — высказался Попов.

Он напомнил, что работа дальнобойщиков и водителей рейсовых автобусов, как правило, предполагает малое количество маневров и изменений направления движения, а также несменяемую картинку. ИИ-система поможет им вовремя отследить сонливость и не впасть в опасное состояние, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что Росстандарт утвердил ГОСТ по мониторингу состояния водителя с использованием систем ИИ. Он вступит в силу 15 июня 2026 года. Системы на базе компьютерного зрения и биометрических датчиков должны будут анализировать физиологические и поведенческие параметры водителя, а также внешние факторы.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Улан-Удэ задержали мужчину за мошенничество под видом военного юриста
Подмосковные аэроклубы несут серьезные убытки из-за украинских «птичек»
В Германии призвали Мерца не тешить украинцев надеждой на победу над РФ
ВСУ оставили смертоносный «хлам» при бегстве из Димитрова
Россиянам могут сделать скидку на ЖКХ при одном условии
Си Цзиньпин попросил Лаврова передать привет Путину
Появилась новая информация о контратаке ВСУ у Гуляйполя
Юрист раскрыла, что грозит за перевоз стройматериалов в пассажирском лифте
Среди россиянок вырос спрос на донорскую сперму
Тело убитого сослуживцем солдата ВСУ съели собаки
Стало известно о популярных схемах мошенников на сайтах знакомств
Вооруженный Джокер гулял у гольф-поля Трампа в Лос-Анджелесе
Захарова четко описала отношение США к союзникам по НАТО
В Сети появились кадры обысков у обманувших ФНС бизнесменов
Европейская страна может отсрочить введение виз для россиян
Россиянам назвали возраст, в котором чаще всего начинается деменция
Школьник впал в кому из-за укуса клеща в Сибири
Прокуратура нашла массовые нарушения в нацпарке и заповеднике Сочи
Россиян предупредили о невероятных штрафах за клевету в переписке
Россияне внезапно подняли продажи одного алкогольного напитка
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
