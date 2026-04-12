Сонливость водителей в России будет контролировать ИИ

Росстандарт утвердил ГОСТ по мониторингу состояния водителя с использованием систем искусственного интеллекта, пишет РИА Новости. Он вступит в силу 15 июня 2026 года.

Системы на базе компьютерного зрения и биометрических датчиков должны анализировать физиологические и поведенческие параметры водителя, а также внешние факторы. Предусмотрено прогнозирование краткосрочных изменений состояния: усталости, снижения внимания, стресса и риска засыпания.

Также системы должны отслеживать частоту и продолжительность зевоты, наклоны головы и мимику. Кроем того, ИИ будет анализировать речь водителя: темп, интонацию, а также распознавать звуки зевков и вздохов.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов порекомендовал воздержаться от вождения при высокой температуре и проблемах с артериальным давлением. Согласно правилам дорожного движения, управление транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии запрещено. Любые вегетативные изменения в организме могут указывать на наличие заболеваний, и вождение в таком состоянии создает опасность.