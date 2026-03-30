Автоэксперт ответил, можно ли садиться за руль с высокой температурой

Автоэксперт ответил, можно ли садиться за руль с высокой температурой Автоэксперт Попов призвал отказаться от вождения при высокой температуре

При высокой температуре следует отказаться от вождения, призвал автоэксперт Дмитрий Попов. В беседе с «Татар-информом» он также посоветовал не садиться за руль при проблемах с артериальным давлением.

Согласно правилам дорожного движения, запрещено управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, напомнил Попов. Любые вегетативные изменения в организме указывают на наличие заболеваний. Водить транспортное средство в таком состоянии — это значит подвергать опасности не только себя, но и окружающих, заключил эксперт.

