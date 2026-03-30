Автоэксперт призвал водителей не медлить с уборкой салона от реагентов Автоэксперт Сидоров: неубранные реагенты в машине могут повредить обивку салона

Неубранные реагенты в машине могут повредить обивку салона, в том числе из ткани и кожи, предупредил автоэксперт Артемий Сидоров. По его словам, переданным Lenta.ru, это также может привести к неприятному запаху в автомобиле.

Весной владельцы автомобилей стремятся очистить салон после зимы, когда на сиденьях и ковриках скапливаются грязь и реагенты. Осенью спрос может увеличиваться из-за подготовки автомобиля к зимнему сезону и необходимости убрать пыль и грязь, которые накопились за лето, — рассказал Сидоров.

Он уточнил, что, чем дольше реагенты остаются на ковролине, тем сложнее будет от них избавиться. Эксперт посоветовал убирать пятна в течение нескольких дней после их появления. Он добавил, что неприятный запах в машине также может быть связан с пылью в воздуховодах и грязью между креслами или под ними.

Ранее автоэксперт Андрей Венгерский заявил, что весенняя мойка машины поможет предотвратить появление ржавчины. Он отметил, что смесь соли, песка и реагентов будет повреждать покрытие.