Появились подробности последствий пожара в самарской пятиэтажке В Самаре рухнули перекрытия в горевшей после взрыва бытового газа пятиэтажке

В Самаре после пожара в пятиэтажном доме на улице 22-го Партсъезда произошло обрушение межэтажных перекрытий, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. Предварительной причиной возгорания стал взрыв бытового газа.

Работы по ликвидации происшествия были приостановлены в связи с угрозой обрушения конструкций здания. В 08:00 (07:00 мск. — NEWS.ru) 15 июня работы возобновлены, — следует из сообщения.

В пресс-службе уточнили, что пожар охватил площадь 300 квадратных метров, затронув квартиры со второго по четвертый этаж первого подъезда. Обрушились перекрытия между первым и вторым этажами, а также между вторым и третьим.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в многоквартирном доме погибли два человека. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности. Пятеро человек, включая двоих несовершеннолетних, пострадали и были доставлены в медицинское учреждение.

До этого в коттеджном поселке Назарьево на Рублевке произошел пожар в бане, принадлежащей бывшему украинскому олигарху Сергею Курченко. По словам соседей, перед инцидентом был слышен хлопок, после чего над участком появился густой дым.