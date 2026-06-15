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15 июня 2026 в 10:35

Политолог ответил, согласится ли Израиль завершить войну с Ираном

Политолог Блохин: Израиль не оставит попыток вновь втянуть США в войну с Ираном

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Израиль не оставит попыток вновь втянуть США в войну с Ираном, даже несмотря на возможное потепление в отношениях между Вашингтоном и Тегераном, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, сценарий эскалации уже давно апробирован Иерусалимом и не требует сложных маневров.

Не будем забывать, что изначально главной целью США и Израиля была смена режима в Иране. Следовательно, даже какое-либо потепление в отношениях между Вашингтоном и Тегераном будет враждебно восприниматься Иерусалимом. Израиль попытается, во-первых, разрушить все сделки и договоренности, а потом снова втянуть Соединенные Штаты в горячую фазу. Как это можно сделать? Сценарий довольно-таки простой и уже апробирован. Израиль нанесет удары по государствам, которые являются зоной влияния Ирана, например по Ливану. Затем последует ответ Тегерана. Израильская элита и руководство США воспримут атаки Исламской Республики как экзистенциальную угрозу, — пояснил Блохин.

Ранее советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что удары Израиля по Ливану исчерпали терпение Исламской Республики. По его словам, пусковые установки готовы и настал «час X».

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